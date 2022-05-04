Источник: Дибала выбрал «Интер»

Уже давно известно, что аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала покинет клуба в конце сезона после семи лет выступлений. На его услуги претендует целый ряд английских клубов, в то время как в Италии он по карману только миланскому «Интеру».

Но именно к «Интеру» Дибала и склоняется, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Как уточняет источник, Дибала, который станет свободным агентом, получит гонорар в шесть миллионов евро ежегодно, плюс может рассчитывать на бонусы.

Решающая встреча с руководством «Интера» имела место на прошлой неделе, между матчами с «Болоньей» и «Удинезе».