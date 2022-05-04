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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: Дибала выбрал «Интер»

04 Мая 2022 • 01:31 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
06.05 19:45

Уже давно известно, что аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала покинет клуба в конце сезона после семи лет выступлений. На его услуги претендует целый ряд английских клубов, в то время как в Италии он по карману только миланскому «Интеру».

Но именно к «Интеру» Дибала и склоняется, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Как уточняет источник, Дибала, который станет свободным агентом, получит гонорар в шесть миллионов евро ежегодно, плюс может рассчитывать на бонусы.

Решающая встреча с руководством «Интера» имела место на прошлой неделе, между матчами с «Болоньей» и «Удинезе».

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Интер Милан Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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