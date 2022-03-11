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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продать Санчеса

11 Марта 2022 • 11:08 Комментировать
Торино
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Интер Милан
5.00 3.75 1.70
13.03 22:45

К сообщает Calciomercato, миланский «Интер» готов расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

По информации источника, несмотря на отступные в контракте чилийца в размере 4 миллионов евро, «Нерадзурри» готовы продать футболиста и за меньшие деньги, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

33-летний нападающий перешел в «Интер» из английского «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне чилиец провёл в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал столько же результативных передач. Контракт Санчеса с чёрно-синими рассчитан до 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока 3.5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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