Наставник «Торино» разочарован ничьей с «Интером»

Иван Юрич, главный тренер «Торино», разочарован тем, что его игроки упустили победу в матче двадцать девятого тура Серии А против «Интера». Юрич считает, что арбитр не назначил пенальти в одном из эпизодов.

- Мы отлично провели первый тайм, атаковали, давили на соперника, забили гол, могли заработать тот пенальти, который, безусловно, был. Уже в который раз нас несправедливо наказывают подобным образом. Если бы мы забили второй гол, то все было бы иначе. Потом мы отдали инициативу и дорого заплатили за это, - считает Юрич, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.