Летом Видаль покинет «Интер»

Карьера Артуро Видаля в миланском «Интере» подходит к концу - летом он покинет команду, об этом сообщает итальянский репортер Николо Скира. Чилиец, которому уже тридцать четыре года, не вписывается в планы Симоне Индзаги на следующий сезон, так что после двух лет выступлений в составе команды ему придется искать себе другое место.

Видаль перебрался в Милан в 2020 году из «Барселоны» после истечения контракта с каталонским суперклубом. В текущем сезоне Артуро провел тридцать один матч в составе «Интера». В них он смог забить два мяча, а также четыре раза удачно ассистировал своим партнерам.