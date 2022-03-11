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Чемпионат Италии. Серия А

Летом Видаль покинет «Интер»

11 Марта 2022 • 19:31 Комментировать
Торино
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Интер Милан
5.50 3.80 1.65
13.03 22:45

Карьера Артуро Видаля в миланском «Интере» подходит к концу - летом он покинет команду, об этом сообщает итальянский репортер Николо Скира. Чилиец, которому уже тридцать четыре года, не вписывается в планы Симоне Индзаги на следующий сезон, так что после двух лет выступлений в составе команды ему придется искать себе другое место.

Видаль перебрался в Милан в 2020 году из «Барселоны» после истечения контракта с каталонским суперклубом. В текущем сезоне Артуро провел тридцать один матч в составе «Интера». В них он смог забить два мяча, а также четыре раза удачно ассистировал своим партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Артуро Видаль
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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