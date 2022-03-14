«Интер» потерял очки в матче с «Торино»

Миланский «Интер» потерял два очка в игре с «Торино», причем уйти от поражения фаворит сумел только в добавленное арбитром время. «Быки» слишком сильно начали прижиматься к воротам в заключительные минуты матча, и были наказаны за это Алексисом Санчесом. Эта ничья означает, что теперь «Интер» по потерянным очкам уступает «Милану» - «россонери» вышли на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Бремер Глейсон12'
|90'Санчес Алексис (1:1)
Бериша Этрит•Джиджи Коффи 51' (Иццо Армандо ( 51' ) • 78'Бремер Глейсон•Буонджорно Алессандро 76' (Ансальди Кристиан ( 76') •Синго Вилфред 76' (Родригес Рикардо ( 76') •Лукич Саша 82' (Риччи Самуэле ( 82') •Мандрагора Роландо•Войвода Мергим•Побега Томмазо•Брекало Йосип•Белотти Андреа 82' (Санабрия Антонио ( 82')
Запасные: Джемелло Лука•Варминг Магнус•Пьяца Марко•Линетти Кароль
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Раноккия Андреа • 67'Бастони Алессандро 31' 46' (Госенс Робин ( 46' ) • 84'Дармиан Маттео•Барелла Николо • 90'Весино Матиас 67' (Видаль Артуро ( 67') •Чалханоглу Хакан 76' (Корреа Хоакин ( 76') •Перишич Иван 46' (Димарко Федерико ( 46' ) • 81'Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро 67' (Санчес Алексис ( 67')
13 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).