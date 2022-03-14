«Интер» потерял очки в матче с «Торино»

Миланский «Интер» потерял два очка в игре с «Торино», причем уйти от поражения фаворит сумел только в добавленное арбитром время. «Быки» слишком сильно начали прижиматься к воротам в заключительные минуты матча, и были наказаны за это Алексисом Санчесом. Эта ничья означает, что теперь «Интер» по потерянным очкам уступает «Милану» - «россонери» вышли на чистое первое место.