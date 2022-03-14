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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерял очки в матче с «Торино»

14 Марта 2022 • 00:53 Комментировать
Торино
1:1
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» потерял два очка в игре с «Торино», причем уйти от поражения фаворит сумел только в добавленное арбитром время. «Быки» слишком сильно начали прижиматься к воротам в заключительные минуты матча, и были наказаны за это Алексисом Санчесом. Эта ничья означает, что теперь «Интер» по потерянным очкам уступает «Милану» - «россонери» вышли на чистое первое место.

Протокол игры  
Торино 1:1Интер Милан
(1:0) Бремер Глейсон12'   
  90'Санчес Алексис (1:1)
Бериша ЭтритДжиджи Коффи  51' (Иццо Армандо (  51'   78') Бремер ГлейсонБуонджорно Алессандро  76' (Ансальди Кристиан (  76') Синго Вилфред  76' (Родригес Рикардо (  76') Лукич Саша  82' (Риччи Самуэле (  82') Мандрагора РоландоВойвода МергимПобега ТоммазоБрекало ЙосипБелотти Андреа  82' (Санабрия Антонио (  82')
Запасные: Джемелло ЛукаВарминг МагнусПьяца МаркоЛинетти Кароль
Ханданович СамирШкриньяр МиланРаноккия Андреа   67'Бастони Алессандро   31'  46' (Госенс Робин (  46'   84') Дармиан МаттеоБарелла Николо   90'Весино Матиас  67' (Видаль Артуро (  67') Чалханоглу Хакан  76' (Корреа Хоакин (  76') Перишич Иван  46' (Димарко Федерико (  46'   81') Джеко ЭдинМартинес Лаутаро  67' (Санчес Алексис (  67')
Запасные: Кайседо ФелипеИонуц Андрей РадуКордац АлексГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоКоларов АлександарДюмфрис Дензел
13 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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окончен Аталанта 0:0 Дженоа 1.35 5.00 9.00
окончен Удинезе 1:1 Рома 3.05 3.35 2.35
окончен Торино 1:1 Интер Милан 5.70 3.75 1.65
14.03  22:45 Лацио ... Венеция 1.41 5.00 7.80
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