Игроки «Интера» разочарованы ничьей с «Торино»

Атмосфера в раздевалке «Интера» после матча 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», который завершился со счетом 1:1, была не очень позитивной, сообщает Sky.

Игроки были расстроены тем, что им не удалось получить три очка, и чувствовали, что они могли сделать больше. «Интер» лишь в концовке матча смог уйти от поражения, благодаря голу Алексиса Санчеса на 90-й минуте матча.

После этой игры «Интер» идет на третьей строчке чемпионата Италии, на очко отставая от «Наполи» и на четыре – от «Милана». При этом «Интер» имеет одну игру в запасе.