«Интер» опережает «Баварию» в борьбе за Бремера

Защитник итальянского «Торино» Глейсон Бремер склоняется к переходу в «Интер», несмотря на интерес «Баварии».

24-летний бразилец давно попал на радары «Интера», а его игра в нынешнем сезоне окончательно убедила руководство «нерадзурри» приступить к действиям.

Corriere dello Sport называет «Интер» явным фаворитом в борьбе за подписание Бремера, на которого также претендует мюнхенская «Бавария». По утверждениям издания, миланский клуб уже согласовал личные условия с центральным защитником, но пока не договорился с «Торино» о сумме компенсации за трансфер.

Глейсон Бремер провёл 25 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А за «Торино». На его счету 2 гола и 1 результативная передача.