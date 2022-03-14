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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги недоволен ничьей с «Торино»

14 Марта 2022 • 02:40 Комментировать (1)
Торино
1:1
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» лишился лидерства в чемпионате Италии теперь уже и по потерянным очкам, несмотря на то, что ранее команда по этому критерию все-таки опережала «Милан». Симоне Индзаги, главный тренер клуба, расстроен итогами матча, считая, что такими путями завоевать «скудетто» будет очень сложно.

- Я расстроен подходом игроков к этому матчу. Для завоевания «скудетто» мы должны стараться сделать больше. Сейчас, в самый важный момент сезона, мы теряем энергию, темп, это надо срочно исправлять. Предстоит тщательный анализ последних, не самых лучших результатов, - считает Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Аталанта 0:0 Дженоа 1.35 5.00 9.00
окончен Удинезе 1:1 Рома 3.05 3.35 2.35
окончен Торино 1:1 Интер Милан 5.70 3.75 1.65
14.03  22:45 Лацио ... Венеция 1.41 5.00 7.80
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