Индзаги недоволен ничьей с «Торино»

Миланский «Интер» лишился лидерства в чемпионате Италии теперь уже и по потерянным очкам, несмотря на то, что ранее команда по этому критерию все-таки опережала «Милан». Симоне Индзаги, главный тренер клуба, расстроен итогами матча, считая, что такими путями завоевать «скудетто» будет очень сложно.

- Я расстроен подходом игроков к этому матчу. Для завоевания «скудетто» мы должны стараться сделать больше. Сейчас, в самый важный момент сезона, мы теряем энергию, темп, это надо срочно исправлять. Предстоит тщательный анализ последних, не самых лучших результатов, - считает Симоне Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.