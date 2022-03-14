Дармиан: Мы должны бороться до конца

Защитник «Интера» Маттео Дармиан после игры с «Торино» рассказал о своих мыслях по поводу результата встречи.

«В первом тайме они были немного лучше нас. Мы мучались, плохо играли вторым темпом, в нашей игре не было ясности. Во втором тайме мы создали много шансов и в конце матча использовали один из них», - сказал Дармиан в интервью DAZN.

Защитник отметил, что команде необходимо бороться в каждом моменте игры, чтобы добиваться результата.

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Торино» 1:1, благодаря голу Алексиса Санчеса.