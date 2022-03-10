Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» заинтересован в подписании защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за игроком также следит «Бавария» и другие европейские клубы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 24-летний бразилец провёл 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Бремер перешёл в «Торино» 2018 году из «Атлетико Минейро». С тех пор футболист отличился 9 раз.

На данный момент «быки» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» — 2-й.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.