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Чемпионат Италии. Серия А

Боссы «Торино» остались недовольны судейством в матче с «Интером»

14 Марта 2022 • 11:32 Комментировать
Торино
1:1
Интер Милан
окончен

Руководители «Торино» раскритиковали работу арбитра Марко Гуиды в поединке итальянского чемпионата с миланским «Интером».

Боссы «туринских быков» остались недовольны тем, что Гуида не назначил пенальти в ворота «Интера» после того, как Андреа Белотти в чужой штрафной получил по ногам от Андреа Раноккьи. Арбитр и судьи из VAR не увидели нарушения правил и дали продолжить встречу. В итоге туринцы сыграли вничью с «Интером» со счётом 1:1.

Напомним, что на данный момент футболисты «Торино» занимают 11-ю позицию в итальянской лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Серия А Марко Гуида
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