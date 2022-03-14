Боссы «Торино» остались недовольны судейством в матче с «Интером»

Руководители «Торино» раскритиковали работу арбитра Марко Гуиды в поединке итальянского чемпионата с миланским «Интером».

Боссы «туринских быков» остались недовольны тем, что Гуида не назначил пенальти в ворота «Интера» после того, как Андреа Белотти в чужой штрафной получил по ногам от Андреа Раноккьи. Арбитр и судьи из VAR не увидели нарушения правил и дали продолжить встречу. В итоге туринцы сыграли вничью с «Интером» со счётом 1:1.

Напомним, что на данный момент футболисты «Торино» занимают 11-ю позицию в итальянской лиге.