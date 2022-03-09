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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич был вынужден заплатить 2 тысячи евро оскорбленному им болельщику

09 Марта 2022 • 23:34 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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13.03 22:45

В мае 2018 года хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич вступил в перепалку с болельщиком «Сассуоло» после того, как и без того проводившая не лучший свой сезон команда еще и проиграла дома «Сассуоло» со счетом 1:2. Как сообщает Giornale di Brescia, в итоге пострадавший уроженец Брешии, болевший за «Сассуоло», обратился в правоохранительные органы. Дело грозило довести Перишича до уголовных преследований, в результате чего хорватский игрок предпочел решить все полюбовно, и это обошлось ему в две тысячи евро.

В текущем сезоне Перишич забил пять мячей в двадцати четырех проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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