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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович готов продлить контракт с «Интером»

06 Марта 2022 • 20:48 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
13.03 22:45

Словенский голкипер «Интера» Самир Ханданович связывает свое будущее только с этим клубом, в котором он является капитаном. Нынешнее соглашение 37-летнего Самира с клубом истекает летом, но оно, судя по всему, будет продлено. Правда, получать словенский вратарь будет меньше - около 3,5 миллионов евро за сезон, уточняет Calciomercato.

До «Интера» Ханданович выступал в составе «Удинезе», который владел правами на него в течение восьми лет, а также в аренде за «Тревизо», «Лацио» и «Римини». До 2015 года привлекался в сборную Словении, но в последние годы проигрывает конкуренцию голкиперу «Атлетико» Яну Облаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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Идет 69 минута Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
06.03  22:45 Наполи ... Милан 2.16 3.65 3.30
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