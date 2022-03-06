Ханданович готов продлить контракт с «Интером»

Словенский голкипер «Интера» Самир Ханданович связывает свое будущее только с этим клубом, в котором он является капитаном. Нынешнее соглашение 37-летнего Самира с клубом истекает летом, но оно, судя по всему, будет продлено. Правда, получать словенский вратарь будет меньше - около 3,5 миллионов евро за сезон, уточняет Calciomercato.

До «Интера» Ханданович выступал в составе «Удинезе», который владел правами на него в течение восьми лет, а также в аренде за «Тревизо», «Лацио» и «Римини». До 2015 года привлекался в сборную Словении, но в последние годы проигрывает конкуренцию голкиперу «Атлетико» Яну Облаку.