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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» включился в борьбу за Луиса Суареса

07 Марта 2022 • 22:07 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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13.03 22:45
Уругвайский нападающий Луис Суарес летом, скорее всего, покинет «Атлетико», в котором провел два последних года. На него претендуют «Севилья» и его бывший клуб «Аякс», но также услугами 35-летнего форварда интересуется миланский «Интер». Как сообщает испанское издание Marca, представители клуба уже обсудили предварительные условия контракта с менеджерами игрока, для которого важно найти себе команду, в которой он сможет стабильно играть и готовиться к чемпионату мира в Катаре. В текущем сезоне Луис Суарес сыграл тридцать четыре матча за «Атлетико» в этом турнире, забив при этом одиннадцать голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Луис Суарес
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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