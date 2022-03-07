«Интер» включился в борьбу за Луиса Суареса

Уругвайский нападающий Луис Суарес летом, скорее всего, покинет «Атлетико», в котором провел два последних года. На него претендуют «Севилья» и его бывший клуб «Аякс», но также услугами 35-летнего форварда интересуется миланский «Интер». Как сообщает испанское издание Marca, представители клуба уже обсудили предварительные условия контракта с менеджерами игрока, для которого важно найти себе команду, в которой он сможет стабильно играть и готовиться к чемпионату мира в Катаре. В текущем сезоне Луис Суарес сыграл тридцать четыре матча за «Атлетико» в этом турнире, забив при этом одиннадцать голов.