«Интер» впервые с 2004 года пять раз кряду на выезде сыграл вничью

Футболисты миланского «Интера» сумели спастись в поединке с «Торино» и уже в пятый раз кряду на выезде сыграли вничью.

На последних минутах ничью «чёрно-синим» принёс точный удар Алексиса Санчеса. Стоит отметить, что миланская команда в пятый раз кряду сыграла вничью на выезде. Последний раз у «Интера» подобное было в 2004 году, когда под шефством Роберто Манчини миланцы шесть раз подряд в гостях расходились миром со своими соперниками.

Напомним, что «Интер» на данный момент занимает третью строчку в итальянском чемпионате.