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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется нападающим «Зальцбурга»

13 Марта 2022 • 01:28 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
5.50 3.80 1.65
Через 20 ч. 13 мин.

Нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» Ноа Окафор попал в сферу интересов миланского «Интера».

21-летний швейцарец привлёк внимание многочисленных топ-клубов результативной игрой в Лиге чемпионов и чемпионате Австрии за «красных быков». В услугах игрока уже заинтересован миланский «Интер», передаёт Fichajes. По данным источника, трансфер может обойтись итальянскому гранду в 25 млн евро.

В активе Ноа Окафора 3 забитых мяча в 6 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а также 7 голов и 5 результативных передач в 15 поединках австрийской Бундеслиги. За сборную Швейцарии форвард сыграл 3 раза.

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13.03  20:00 Удинезе ... Рома 3.35 3.50 2.20
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
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