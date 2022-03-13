«Интер» интересуется нападающим «Зальцбурга»

Нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» Ноа Окафор попал в сферу интересов миланского «Интера».

21-летний швейцарец привлёк внимание многочисленных топ-клубов результативной игрой в Лиге чемпионов и чемпионате Австрии за «красных быков». В услугах игрока уже заинтересован миланский «Интер», передаёт Fichajes. По данным источника, трансфер может обойтись итальянскому гранду в 25 млн евро.

В активе Ноа Окафора 3 забитых мяча в 6 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а также 7 голов и 5 результативных передач в 15 поединках австрийской Бундеслиги. За сборную Швейцарии форвард сыграл 3 раза.