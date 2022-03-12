«Интер» и Шкриньяр обсудят продление контракта

Миланский «Интер» предложит Милану Шкриньяру новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение 27-летнего центрального защитника с клубом истекает следующим летом. В апреле стороны встретятся для обсуждения нового контракта.

По данным журналиста Николо Скира, новый договор свяжет словака с «Интером» до лета 2026 года, а зарплата футболиста составит порядка 4,5 млн евро в год без учёта бонусных пунктов.

Милан Шкриньяр выступает за «нерадзурри» с 2017 года. В общей сложности оборонец отыграл более 200 матчей в клубе, включая 35 поединков нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 65 млн евро.