«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги

Как сообщает инсайдер Николо Шира, «Интер» собирается продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.

По информации источника, миланский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с итальянским специалистом.

45-летний Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. До этого он тренировал римский «Лацио».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А нерадзурри после 27 матчей имеют в своём активе 58 набранных очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Милана» на 2 балла. При этом чёрно-синие имеют одну игру в запасе.