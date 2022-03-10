Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги

10 Марта 2022 • 10:15 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
4.90 3.80 1.70
13.03 22:45

Как сообщает инсайдер Николо Шира, «Интер» собирается продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.  

По информации источника, миланский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с итальянским специалистом.

45-летний Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. До этого он тренировал римский «Лацио».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А нерадзурри после 27 матчей имеют в своём активе 58 набранных очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Милана» на 2 балла. При этом чёрно-синие имеют одну игру в запасе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
10:15 · Италия. Серия А
«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги
10:12 · Италия. Серия А
«Интер» подпишет форварда «Сассуоло»
09:13 · Италия. Серия А
Ханданович останется в «Интере»
00:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведет переговоры с Фраттези
00:34 · Италия. Серия А
Ещё один футболист «Дженоа» может перебраться в Канаду
00:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет выкупить Морату за 15 млн вместо оговорённых 35
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал одним из претендентов на Кесси
09 Марта
23:34 · Италия. Серия А
Перишич был вынужден заплатить 2 тысячи евро оскорбленному им болельщику
23:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на приобретение Дзаньоло
22:50 · Италия. Серия Б
Буффон не планирует поездку на чемпионат мира в Катаре
22:07 · Италия. Серия А
«Интер» в стадии подписания нового контракта с Перишичем
22:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» откладывает переговоры о продлении контракта с Дибалой
21:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересовался Матиасом Оливейрой
21:24 · Италия. Серия А
Бернардески не хочет уходить из «Ювентуса»
21:17 · Италия. Серия А
«Милан» предложил новый контракт Романьоли
Все новости
Рекомендуем