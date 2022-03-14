Бергоми: У «Интера» сейчас проблемы

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми после игры с «Торино» рассказал, что он думает по поводу игры миланского клуба.

«У «Интера» сейчас проблемы. У игроков нет положительной энергии. Команда неспокойна. Есть игроки, которые очень важны для команды и все меняется, когда их нет на поле», - сказал Бергоми в интервью Sky Sport Italian.

В частности, Бергоми отметил, что «Интеру» не хватало на поле полузащитника Марцело Брозовича.

В матче 29-го тура «Интер» сыграл вничью с «Торино» 1:1, отыгравшись на последних минутах, благодаря голу Алексиса Санчеса.