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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: Мы не в первый раз слишком рано начинаем играть на сохранение результата

26 Февраля 2022 • 00:15 Комментировать
Милан
1:1
Удинезе
окончен

«Милан» снова потерял очки в поединке не с самым сильным соперником, «Удинезе» - и снова это случилось из-за очень спорного инцидента. В матче со «Специей» «Милан» забил законный гол, но он был отменен, а потом лидер чемпионата Италии пропустил и остался ни с чем. Сейчас спорный гол Удожи лишил команду Пиоли победы - все закончилось ничьей. Наставник клуба в ярости.

- Мы не сыграли свой лучший матч. После того, как вышли вперед, игроки начали зачем-то играть на сохранение результата, и нас за это наказывают уже не в первый раз, - заявил Пиоли, которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Для «Милана» эта ничья стала шестой в двадцати семи проведенных матчах чемпионата Италии. Команда набрала 57 очков и лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам «Милан» уже не занимает первое место. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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окончен Милан 1:1 Удинезе 1.50 4.20 6.80
окончен Дженоа 0:0 Интер Милан 9.60 5.20 1.37
26.02  17:05 Салернитана ... Болонья 3.85 3.80 1.93
26.02  20:05 Эмполи ... Ювентус 5.20 4.20 1.64
26.02  22:50 Сассуоло ... Фиорентина 2.90 3.65 2.38
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