Пиоли: Мы не в первый раз слишком рано начинаем играть на сохранение результата

«Милан» снова потерял очки в поединке не с самым сильным соперником, «Удинезе» - и снова это случилось из-за очень спорного инцидента. В матче со «Специей» «Милан» забил законный гол, но он был отменен, а потом лидер чемпионата Италии пропустил и остался ни с чем. Сейчас спорный гол Удожи лишил команду Пиоли победы - все закончилось ничьей. Наставник клуба в ярости.

- Мы не сыграли свой лучший матч. После того, как вышли вперед, игроки начали зачем-то играть на сохранение результата, и нас за это наказывают уже не в первый раз, - заявил Пиоли, которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Для «Милана» эта ничья стала шестой в двадцати семи проведенных матчах чемпионата Италии. Команда набрала 57 очков и лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам «Милан» уже не занимает первое место.