Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Пока вы спите, я работаю» видео

22 Февраля 2022 • 00:13 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.40
25.02 20:45

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не знает покоя даже ночами - как свидетельствует видео в его аккаунте в социальной сети «Инстаграм», Златан тренируется с мячом в том числе и ночью.

- Вы спите, а я работаю, - пояснил Ибрагимович, который стремится как можно скорее вернуться в строй после полученной в январе травмы.

Вернувшийся в «Милан» в 2020 году звездный нападающий провел в нынешнем сезоне пятнадцать матчей, при этом он забил уже восемь голов. Ибрагимович, которому осенью прошлого года исполнилось сорок лет, является лучшим бомбардиром своего клуба в нынешнем сезоне Серии А.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кальяри 1:1 Наполи 6.00 4.30 1.55
Идет 68 минута Болонья 1:1 Специя 1.85 3.55 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
00:26 · Италия. Серия А
Тотти разводится с супругой
00:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов летом отпустить Кина в аренду – на решение повлиял трансфер Влаховича
00:13 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пока вы спите, я работаю» видео
00:01 · Италия. Серия А
Спаллетти – о потере очков с «Кальяри»: «Мы не взяли игру в свои руки»
21 Февраля
23:54 · Италия. Серия А
«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»
23:20 · Италия. Серия А
«Наполи» едва не проиграл «Кальяри»
23:00 · Россия. Премьер-лига
«В России команды просто носились туда-обратно»: Каррера сравнил работу над тактикой в Серии А и РПЛ
22:08 · Италия. Серия А
В «Интере» сообщили, что клуб собирается продлить контракты с Хандановичем, Брозовичем и Перишичем
18:50 · Италия. Серия А
​Леау больше не должен «Спортингу» 16,5 млн евро
17:34 · Италия. Серия А
​Аллегри: «За 20 дней мы превратились в претендентов на титул» 2
17:28 · Италия. Серия А
​Мората: «У меня с Аллегри был разговор о предложении «Барселоны»
16:32 · Италия. Серия А
​Раскрыта фраза Моуринью, за которую его могут дисквалифицировать 2
15:36 · Италия. Серия А
«Рома» может оштрафовать двух игроков за поход в ночной клуб
12:05 · Италия. Серия А
Агент Кокорина рассказал о травме нападающего
12:00 · Италия. Серия А
В «Фиорентине» объяснили, почему Кокорина нет в заявке 2
Все новости
Рекомендуем