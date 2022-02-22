Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не знает покоя даже ночами - как свидетельствует видео в его аккаунте в социальной сети «Инстаграм», Златан тренируется с мячом в том числе и ночью.

- Вы спите, а я работаю, - пояснил Ибрагимович, который стремится как можно скорее вернуться в строй после полученной в январе травмы.

Вернувшийся в «Милан» в 2020 году звездный нападающий провел в нынешнем сезоне пятнадцать матчей, при этом он забил уже восемь голов. Ибрагимович, которому осенью прошлого года исполнилось сорок лет, является лучшим бомбардиром своего клуба в нынешнем сезоне Серии А.