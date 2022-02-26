Наставник «Удинезе» Чоффи высказался о спорном голе в ворота «Милана»

Главный тренер «Удинезе» Габриэле Чоффи прокомментировал результат матча с «Миланом» (1:1).

«Наш гол засчитали несправедливо? Это неважно, потому что мяч оказался в сетке, а арбитр показал на центр. Мы играли в свой футбол, поздравляю команду. Думаю, что мы были близки к идеалу, потому что это единственный способ уехать от «Милана» с очками.

Почему арбитры не смотрели ВАР? Для этого есть ответственные люди, которые сидят у мониторов, спрашивайте у них. Даже если это была ошибка в нашу сторону, то она компенсировала всё то, что в последнее время было против нас», - цитирует Чоффи DAZN.