Возвращение Ибрагимовича ожидается 6 марта в матче с «Наполи»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя в январском матче против «Ювентуса», получив травму. Его возвращение в строй ожидается в скором времени, Златан уже тренируется, в том числе и по ночам. Но в матче с «Удинезе» он не сыграет.

Вряд ли стоит ожидать его появления на поле в кубковом противостоянии с «Интером», которое запланировано на 1 марта. А вот к встрече с «Наполи» Ибрагимович, как утверждает ITASportPress, Златан будет готов сыграть.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича пятнадцать матчей в Серии А, он забил восемь голов.