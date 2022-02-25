Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Возвращение Ибрагимовича ожидается 6 марта в матче с «Наполи»

25 Февраля 2022 • 17:14 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.50 4.20 6.80
Через 2 ч. 8 мин.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя в январском матче против «Ювентуса», получив травму. Его возвращение в строй ожидается в скором времени, Златан уже тренируется, в том числе и по ночам. Но в матче с «Удинезе» он не сыграет.

Вряд ли стоит ожидать его появления на поле в кубковом противостоянии с «Интером», которое запланировано на 1 марта. А вот к встрече с «Наполи» Ибрагимович, как утверждает ITASportPress, Златан будет готов сыграть.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича пятнадцать матчей в Серии А, он забил восемь голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.02  20:45 Милан ... Удинезе 1.51 4.60 6.40
25.02  23:00 Дженоа ... Интер Милан 9.80 5.80 1.31
26.02  17:00 Салернитана ... Болонья 3.85 3.80 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
17:14 · Италия. Серия А
Возвращение Ибрагимовича ожидается 6 марта в матче с «Наполи»
16:27 · Италия. Серия А
Джеко: «Интер» - моя команда с 1998 года»
12:00 · Италия. Серия А
Рибери заявил, что Левандовски должен был получить два «Золотых мяча»
10:45 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес не собирается уходить из «Интера»
24 Февраля
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Рома» попытается купить Джаку летом
21:33 · Италия. Серия А
Пиоли ответил на вопрос о будущем Ибрагимовича
20:10 · Голландия. Эредивизие
Летом Гравенберх может оказаться в «Ювентусе»
18:59 · Италия. Серия Б
Бывший защитник «Лацио», «Милана» и «Баварии» будет тренировать «Падову»
18:43 · Италия. Серия А
Дамсгор может вернуться ещё в этом сезоне
18:03 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Интер» с понижением зарплаты
17:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Цель проста - набрать больше очков, чем в прошлом году»
10:20 · Италия. Серия А
Корреа может вернуться в строй уже на следующей неделе
10:03 · Италия. Серия А
«Реал» интересуется Фабианом Руисом
06:49 · Италия. Серия А
Лукаку не прочь вернуться назад в «Интер», уверены в Италии
00:57 · Италия. Серия А
Гасперини: Я надеюсь, английские фанаты снесут ВАР, как они это сделали с Суперлигой 1
Все новости
Рекомендуем