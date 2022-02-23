Кассано - о Кесси: Похоже, он решил отбывать номер до мая

Бывший нападающий итальянской сборной и целого ряда итальянских клубов Антонио Кассано разочарован происходящим с Франком Кесси из «Милана». Ивуарийский игрок в последнее время живет в режиме сбора чемодана - он принял решение покинуть «Милан», и, как считают болельщики, совершенно перестал, что называется, «вкалывать». Это отметил и Антонио Кассано.

- С тех пор как он вернулся с Кубка Африки, его словно нет. По-моему, он уже решил, что будет делать в следующем сезоне и потому просто отбывает номер, дожидаясь мая, - заявил Кассано в эфире интернет-подкаста Bobo TV, гостем которого он становится регулярно.