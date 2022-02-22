Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Он - один из лучших»: Роналдо встретился с Анчелотти

22 Февраля 2022 • 07:48 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.40
25.02 20:45

В конце своей блистательной футбольной карьеры бразильский нападающий Роналдо успел поиграть в итальянском чемпионате под началом Карло Анчелотти, возглавлявшего в ту пору «Милан». Несмотря на то, что сотрудничество было недолгим, бразилец до сих пор хранит о нем самые теплые воспоминания. О новой встрече с Анчелотти он рассказал посредством своего «Инстаграма».

- Он - один из лучших тренеров моей карьеры, большой тренер, благородный характер, это персона. увидеться с Карло Анчелотти снова - это большое удовольствие, - написал Роналдо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Милан Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
07:48 · Италия. Серия А
«Он - один из лучших»: Роналдо встретился с Анчелотти
07:37 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Это критический момент для «Интера»
07:21 · Италия. Серия А
Страховая компания - новый спонсор «Милана»
06:59 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлс не останется в «Роме», его вернут в «Арсенал»
06:42 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл замену для Кесси
01:45 · Италия. Серия А
Белотти может сменить «Торино» на «Аталанту»
01:30 · Италия. Серия А
«Тоттенхэм» жаждет перехватить Перишича
01:07 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи может сменить «Аякс» на «Милан»
01:02 · Италия. Серия А
Дубль Арнаутовича позволил «Болонье» обыграть «Специю»
00:55 · Италия. Серия А
Фанаты «Ромы» по-прежнему верят в Моуринью
00:26 · Италия. Серия А
Тотти разводится с супругой
00:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов летом отпустить Кина в аренду – на решение повлиял трансфер Влаховича
00:13 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пока вы спите, я работаю» видео
00:01 · Италия. Серия А
Спаллетти – о потере очков с «Кальяри»: «Мы не взяли игру в свои руки»
21 Февраля
23:54 · Италия. Серия А
«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем