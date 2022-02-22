«Он - один из лучших»: Роналдо встретился с Анчелотти

В конце своей блистательной футбольной карьеры бразильский нападающий Роналдо успел поиграть в итальянском чемпионате под началом Карло Анчелотти, возглавлявшего в ту пору «Милан». Несмотря на то, что сотрудничество было недолгим, бразилец до сих пор хранит о нем самые теплые воспоминания. О новой встрече с Анчелотти он рассказал посредством своего «Инстаграма».

- Он - один из лучших тренеров моей карьеры, большой тренер, благородный характер, это персона. увидеться с Карло Анчелотти снова - это большое удовольствие, - написал Роналдо.