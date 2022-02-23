Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»

Нападающий «Реймса» Уго Экитике попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб видит во французе долгосрочную перспективу на позицию центрального нападающего, поэтому ближайшим летом будет готов сделать по игроку предложение.

По информации Николо Скиры в «Твиттере», две недели назад скаут «россонери» приходил на матч между «Реймсом» и «Бордо» для того, чтобы понаблюдать за юным нападающим.

Напомним, что ранее Экитике был очень близок к переходу в английский «Ньюкасл». В январе «сороки» практически договорились с «Реймсом» о трансфере, но в конечном итоге клубы не успели оформить сделку из-за разногласий в некоторых вопросах. Вполне возможно, что «Ньюкасл» вернётся за игроком летом.