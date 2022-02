Страховая компания - новый спонсор «Милана»

Хорошие выступления облегчают заключение выгодных финансовых сделок, что и подтверждается новым спонсорским соглашением «Милана», достигнутым после победы в миланском дерби и выходом в полуфинал Кубка Италии, случившимся в феврале.

Уже в следующем матче в рамках Серии А против «Удинезе», который состоится 25 февраля, на футболках игроков появятся логотипы страховой компании Wefox, которые дополнят уже имеющиеся логотипы Emirates (главный спонсор) и BitMEX (на рукавах). Надписи Wetox можно будет увидеть на обратной стороне футболок. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

#wefox becomes the Club’s Official Insurance Partner and our first-ever Official Back-of-Shirt Partner https://t.co/A1yI6mjyiH#wefoxitaly diventa Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner nella storia del Club https://t.co/98ZV7NCWBRpic.twitter.com/0tsAv2LNFj