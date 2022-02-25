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Чемпионат Италии. Серия А

Леау повторил необычное достижение Шевченко

25 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Милан
1:1
Удинезе
окончен

Сегодня пятница, и сегодня «Милан» сыграл с «Удинезе», а португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил мяч в ворота «зебр». Таким образом, он заполнил необычную категорию статистики - Леау забивал в каждый из дней недели в футболке «Милана», доселе в его коллекции отсутствовал только гол в пятницу.

Ранее из всех игроков, выступавших за «Милан», такое удавалось только украинскому нападающему Андрею Шевченко, выступавшему за клуб с 1998 по 2006 год.

Также Леау забил свой 20-й гол в Серии А - лишь двое португальцев забивали в Серии А больше него, это 81 гол Криштиану Роналду и 42 гола Руи Кошты.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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окончен Милан 1:1 Удинезе 1.50 4.20 6.80
Идет 89 минута Дженоа 0:0 Интер Милан 9.60 5.20 1.37
26.02  17:05 Салернитана ... Болонья 3.30 3.40 2.20
26.02  20:05 Эмполи ... Ювентус 5.30 3.95 1.65
26.02  22:50 Сассуоло ... Фиорентина 2.15 3.40 3.15
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