Леау повторил необычное достижение Шевченко

Сегодня пятница, и сегодня «Милан» сыграл с «Удинезе», а португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил мяч в ворота «зебр». Таким образом, он заполнил необычную категорию статистики - Леау забивал в каждый из дней недели в футболке «Милана», доселе в его коллекции отсутствовал только гол в пятницу.

Ранее из всех игроков, выступавших за «Милан», такое удавалось только украинскому нападающему Андрею Шевченко, выступавшему за клуб с 1998 по 2006 год.

Также Леау забил свой 20-й гол в Серии А - лишь двое португальцев забивали в Серии А больше него, это 81 гол Криштиану Роналду и 42 гола Руи Кошты.