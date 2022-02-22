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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович пропустит игру «Милана» против «Удинезе»

22 Февраля 2022 • 20:02 Комментировать
Милан
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Удинезе
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25.02 20:45
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит ближайшую игру своей команды в чемпионате Италии против «Удинезе». Как сообщает Calciomercato, футболист сегодня тренировался индивидуально. Пока что швед не готов работать вместе с остальными игроками в общей группе.
 
Напомним, что из-за травмы Ибрагимович пропустил ряд важнейших матчей своей команды, среди которых также было миланское дерби против «Интера». В той игре «россонери» благодаря дублю Оливье Жиру обыграли своих соперников со счётом 2:1.
 
На данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на два очка. При этом у «нерадзурри» есть ещё матч в запасе, который состоится против «Аталанты».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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