Ибрагимович пропустит игру «Милана» против «Удинезе»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит ближайшую игру своей команды в чемпионате Италии против «Удинезе». Как сообщает Calciomercato, футболист сегодня тренировался индивидуально. Пока что швед не готов работать вместе с остальными игроками в общей группе.

Напомним, что из-за травмы Ибрагимович пропустил ряд важнейших матчей своей команды, среди которых также было миланское дерби против «Интера». В той игре «россонери» благодаря дублю Оливье Жиру обыграли своих соперников со счётом 2:1.

На данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на два очка. При этом у «нерадзурри» есть ещё матч в запасе, который состоится против «Аталанты».