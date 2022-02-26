Мальдини: «Нельзя постоянно назначать на матчи «Милана» арбитров-новичков»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини разочарован тем, что в матче с «Удинезе» его клуб снова потерял очки из-за очевидной судейской ошибки, при этом система ВАР почему-то ничуть не помогла. Ранее это случилось в игре со «Специей» - «Милан» забил чистый гол, однако он был отменен.

- ВАР как раз и нужен для того, чтобы не оставалось сомнений, но уже не в первый раз он не помогает справедливости. Это же очевидно, что там была игра рукой. Я скажу вам вот что - «Милан» лидирует в чемпионате и на его матчи назначать арбитров-новичков очень нежелательно, - заявил Мальдини в интервью La Gazzetta Dello Sport.