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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Нельзя постоянно назначать на матчи «Милана» арбитров-новичков»

26 Февраля 2022 • 00:38 Комментировать
Милан
1:1
Удинезе
окончен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини разочарован тем, что в матче с «Удинезе» его клуб снова потерял очки из-за очевидной судейской ошибки, при этом система ВАР почему-то ничуть не помогла. Ранее это случилось в игре со «Специей» - «Милан» забил чистый гол, однако он был отменен.

- ВАР как раз и нужен для того, чтобы не оставалось сомнений, но уже не в первый раз он не помогает справедливости. Это же очевидно, что там была игра рукой. Я скажу вам вот что - «Милан» лидирует в чемпионате и на его матчи назначать арбитров-новичков очень нежелательно, - заявил Мальдини в интервью La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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окончен Милан 1:1 Удинезе 1.50 4.20 6.80
окончен Дженоа 0:0 Интер Милан 9.60 5.20 1.37
26.02  17:05 Салернитана ... Болонья 3.85 3.80 1.93
26.02  20:05 Эмполи ... Ювентус 5.20 4.20 1.64
26.02  22:50 Сассуоло ... Фиорентина 2.90 3.65 2.38
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