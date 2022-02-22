«Милан» нашёл замену для Кесси

Мы уже сообщали о том, что Франк Кесси собирается покинуть «Милан», это вопрос уже практически решенный. Найти замену для ивуарийца не так-то легко, но у селекционеров «Милана» уже есть подходящая фигура. Это, как сообщает ITASportPress, один из героев Евро-2016 - португальский полузащитник Ренату Саншеш. Сразу после того турнира он оказался в «Баварии», но там не смог закрепиться и сейчас играет за «Лилль».

Благим знаком для «россонери» является то, что и сам Саншеш, хотя имеет и другие предложения из самых важных европейских чемпионатов, склоняется именно к «Милану» - во всяком случае, на словах.