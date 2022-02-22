Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл замену для Кесси

22 Февраля 2022 • 06:42 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.40
25.02 20:45

Мы уже сообщали о том, что Франк Кесси собирается покинуть «Милан», это вопрос уже практически решенный. Найти замену для ивуарийца не так-то легко, но у селекционеров «Милана» уже есть подходящая фигура. Это, как сообщает ITASportPress, один из героев Евро-2016 - португальский полузащитник Ренату Саншеш. Сразу после того турнира он оказался в «Баварии», но там не смог закрепиться и сейчас играет за «Лилль».

Благим знаком для «россонери» является то, что и сам Саншеш, хотя имеет и другие предложения из самых важных европейских чемпионатов, склоняется именно к «Милану» - во всяком случае, на словах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ренату Саншеш Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
07:48 · Италия. Серия А
«Он - один из лучших»: Роналдо встретился с Анчелотти
07:37 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Это критический момент для «Интера»
07:21 · Италия. Серия А
Страховая компания - новый спонсор «Милана»
06:59 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлс не останется в «Роме», его вернут в «Арсенал»
06:42 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл замену для Кесси
01:45 · Италия. Серия А
Белотти может сменить «Торино» на «Аталанту»
01:30 · Италия. Серия А
«Тоттенхэм» жаждет перехватить Перишича
01:07 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи может сменить «Аякс» на «Милан»
01:02 · Италия. Серия А
Дубль Арнаутовича позволил «Болонье» обыграть «Специю»
00:55 · Италия. Серия А
Фанаты «Ромы» по-прежнему верят в Моуринью
00:26 · Италия. Серия А
Тотти разводится с супругой
00:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов летом отпустить Кина в аренду – на решение повлиял трансфер Влаховича
00:13 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пока вы спите, я работаю» видео
00:01 · Италия. Серия А
Спаллетти – о потере очков с «Кальяри»: «Мы не взяли игру в свои руки»
21 Февраля
23:54 · Италия. Серия А
«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем