Наставник «Милана» Стефано Пиоли отказывается рассуждать на тему скудетто, давая понять - главной целью клуба является просто набрать больше очков, чем год тому назад. Сейчас «Милан» забрался на первую строчку в турнирной таблице, но у «Интера» на один матч меньше, и, в целом, команда Пиоли выступает в этом сезоне очень неровно - блестящие победы над прямыми конкурентами она чередует с потерями очков в матчах с откровенными аутсайдерами.- Скудетто? Наша главная мотивация - набрать больше очков, чем в прошлом году. Если получится набрать столько очков, что окажется, что мы выиграли титул, то это будет означать, что мы отлично поработали. Мы строим солидный базис для того. чтобы быть конкурентоспособными в любых условиях, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
Пиоли: «Цель проста - набрать больше очков, чем в прошлом году»
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