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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Цель проста - набрать больше очков, чем в прошлом году»

24 Февраля 2022 • 17:25 Комментировать
Милан
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Удинезе
1.45 4.40 7.30
25.02 20:45

Наставник «Милана» Стефано Пиоли отказывается рассуждать на тему скудетто, давая понять - главной целью клуба является просто набрать больше очков, чем год тому назад. Сейчас «Милан» забрался на первую строчку в турнирной таблице, но у «Интера» на один матч меньше, и, в целом, команда Пиоли выступает в этом сезоне очень неровно - блестящие победы над прямыми конкурентами она чередует с потерями очков в матчах с откровенными аутсайдерами.

- Скудетто? Наша главная мотивация - набрать больше очков, чем в прошлом году. Если получится набрать столько очков, что окажется, что мы выиграли титул, то это будет означать, что мы отлично поработали. Мы строим солидный базис для того. чтобы быть конкурентоспособными в любых условиях, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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