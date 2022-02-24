Пиоли: «Цель проста - набрать больше очков, чем в прошлом году»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли отказывается рассуждать на тему скудетто, давая понять - главной целью клуба является просто набрать больше очков, чем год тому назад. Сейчас «Милан» забрался на первую строчку в турнирной таблице, но у «Интера» на один матч меньше, и, в целом, команда Пиоли выступает в этом сезоне очень неровно - блестящие победы над прямыми конкурентами она чередует с потерями очков в матчах с откровенными аутсайдерами.

- Скудетто? Наша главная мотивация - набрать больше очков, чем в прошлом году. Если получится набрать столько очков, что окажется, что мы выиграли титул, то это будет означать, что мы отлично поработали. Мы строим солидный базис для того. чтобы быть конкурентоспособными в любых условиях, - заявил Пиоли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.