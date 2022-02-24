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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли ответил на вопрос о будущем Ибрагимовича

24 Февраля 2022 • 21:33 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.30
Через 22 ч. 33 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о будущем нападающего своей команды Златана Ибрагимовича.

«Я чувствую, что он хочет продолжать играть в футбол в следующем сезоне, это моё мнение. Конечно, решение остается за Ибрагимовичем, так что лучше задавать вопросы ему», - цитирует Пиоли Фабрицио Романо.

40-летний шведский форвард принял участие в девятнадцати матчах «Милана» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Златана с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

После 26 туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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