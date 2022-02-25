Пиоли раскритиковал судейство в матче с «Удинезе»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли раскритиковал судейство в матче против «Удинезе» (1:1).

«Нет никаких сомнений, что игрок «Удинезе» сыграл рукой во время забитого гола. Маловероятно, что ВАР мог этого не заметить, поэтому речь идёт о серьёзной ошибке, которая оказала непосредственное влияние на результат.

Это правда, что мы сыграли не лучшим образом, но такие голы нельзя засчитывать. ВАР нужен как раз для того, чтобы исключить такие ситуации, нельзя играть в гандбол. Уже не в первый раз мы оказываемся в подобной ситуации», - цитирует Пиоли DAZN.

«Милан» занимает первое место в Серии А.