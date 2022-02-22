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Чемпионат Италии. Серия А

Игроки «Милана» скоро обсудят с руководством призовые за победу в Серии А

22 Февраля 2022 • 15:31 Комментировать (1)
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.40
25.02 20:45
Футболисты итальянского «Милана» в ближайшее время обсудят с руководством клуба призовые за возможную победу в Серии А. Сообщается, что встреча запланирована на ближайшие дни.
По информации Football Italia, сразу трое футболистов «Милана» встретятся со спортивным директором Иваном Газидисом. Речь идёт о капитане Алессио Романьоли, Златане Ибрагимовиче и Давиде Калабрии. Последний как раз и подтвердил эти слухи в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» на два пункта. В последнем туре обе команды не смогли победить: «Милан» сыграл вничью на выезде с «Салернитаной», а «Интер» уступил у себя дома «Сассуоло».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Иван Газидис
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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Комментарии (1)
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Spirit
22 Февраля 2022 в 16:00
Делить шкуру не убитого медведя очень глупо!
В итоге пролетят мимо скудетто!
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