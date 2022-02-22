Игроки «Милана» скоро обсудят с руководством призовые за победу в Серии А

Футболисты итальянского «Милана» в ближайшее время обсудят с руководством клуба призовые за возможную победу в Серии А. Сообщается, что встреча запланирована на ближайшие дни.

По информации Football Italia, сразу трое футболистов «Милана» встретятся со спортивным директором Иваном Газидисом. Речь идёт о капитане Алессио Романьоли, Златане Ибрагимовиче и Давиде Калабрии. Последний как раз и подтвердил эти слухи в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» на два пункта. В последнем туре обе команды не смогли победить: «Милан» сыграл вничью на выезде с «Салернитаной», а «Интер» уступил у себя дома «Сассуоло».