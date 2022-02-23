Капелло в недоумении из-за критики Ибрагимовича

Экс-тренер Фабио Капелло отмел критику нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который пропускает много игр из-за травм. Многие считают, что он не заслуживает нового контракта.

«Нужно обладать большой наглостью, чтобы говорить плохо об Ибре», - Tribal Football передает слова Капелло.

«В один миг все забывается, и мы вдруг сомневаемся в таком игроке, как он?»

В этом сезоне 40-летний швед забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах. Текущий контракт Златана истекает в конце этого сезона.