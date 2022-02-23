Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло в недоумении из-за критики Ибрагимовича

23 Февраля 2022 • 21:56 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.40 7.30
25.02 20:45

Экс-тренер Фабио Капелло отмел критику нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который пропускает много игр из-за травм. Многие считают, что он не заслуживает нового контракта.

«Нужно обладать большой наглостью, чтобы говорить плохо об Ибре», - Tribal Football передает слова Капелло.

«В один миг все забывается, и мы вдруг сомневаемся в таком игроке, как он?»

В этом сезоне 40-летний швед забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах. Текущий контракт Златана истекает в конце этого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
21:56 · Италия. Серия А
Капелло в недоумении из-за критики Ибрагимовича
20:14 · Италия. Серия А
Бывший капитан «Ювентуса» находится в больнице в тяжёлом состоянии
20:00 · Италия. Серия А
Кришито близок к переходу в «Торонто»
17:17 · Италия. Серия А
​Тотти может вернуться к работе в «Роме»
16:58 · Италия. Серия А
​Жиру: «Милан» всегда был одним из самых важных клубов в мире»
15:40 · Италия. Серия А
Скаут «Милана» наблюдал за Экитике в матче «Реймса» против «Бордо»
14:47 · Англия. Кубок лиги
Кристенсен – главная цель «Интера» на лето
14:41 · Англия. Кубок лиги
Капелло: «Влахович намного лучше Лукаку в плане техники» 5
14:29 · Италия. Серия А
Перед переходом в «Рейнджерс» Диалло мог оказаться в «Сассуоло»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилить атаку звездой из Серии А 2
02:56 · Италия. Серия А
Кассано - о Кесси: Похоже, он решил отбывать номер до мая 1
01:26 · Италия. Серия А
Тотти опроверг информацию о том, что он разводится
22 Февраля
22:40 · Италия. Серия А
Дибала получил предложение от «Тоттенхэма», но сам он хочет в «Барселону»
21:07 · Италия. Серия А
Источник: «Фиорентина» всё же задумалась о разрыве контракта с Кокориным
20:18 · Италия. Серия А
Гасперини вслед за Моуринью получил наказание - его дисквалифицировали на один матч
Все новости
Рекомендуем