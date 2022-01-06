«Милан» сообщил о трёх заболевших коронавирусом игроках

Европейские клубы продолжают страдать от очередного нашествия коронавирусной инфекции. На этот раз о нескольких случаях заражения COVID-19 сообщила пресс-служба «Милана». При этом «россонери» не стали уточнять имена инфицированных футболистов.

Однако журналисты Sky Sport Italia смогли разузнать имена заболевших игроков. Согласно сведениям СМИ, в лазарет угодили Давиде Калабрия, Алессио Романьоли и Фикайо Томори.

Стоит отметить, что сегодня, 6 января, миланский коллектив проведет матч 20-го тура Серии А против столичной «Ромы». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро».