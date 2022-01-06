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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Рома» - посредственная команда»

06 Января 2022 • 23:47 Комментировать (2)
Милан
3:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, не согласимся с Романом Ротенбергом и продолжим его величать именно так, подвёл итоги матча с «Миланом» (1:3).

- Мы оставались в игре даже при счете 0:2, но с удалением Рика Карсдорпа нам пришел конец, - заявил португалец на пресс-конференции. - Сегодня с нашей стороны была низкопробная игра. Посмотрите на первые пропущенные голы, мы слишком просто отдали мяч. Сегодня очень не хватало качества. Мне не понравились ни арбитр, ни моя команда.

- У нас посредственная команда, поэтому мы находимся в середине таблицы. «Рома» сегодня часто ошибалась, но не тактически, это были индивидуальные огрехи, - добавил Моуринью.

После 20 туров «Рома» делит шестое место при 10 победах, 2 ничьих и 8 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
07 Января 2022 в 00:44
Ходит из клуба клуб, доит руководятлов на бабки, а те этого никак не поймут. Маур днище.
MDMA1
07 Января 2022 в 00:37
и ты недотренер, днище португальское)
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окончен Сассуоло 1:1 Дженоа 1.75 3.80 4.70
окончен Милан 3:1 Рома 2.45 3.60 2.85
окончен Ювентус 1:1 Наполи 1.71 3.90 5.40
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