Моуринью: «Рома» - посредственная команда»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, не согласимся с Романом Ротенбергом и продолжим его величать именно так, подвёл итоги матча с «Миланом» (1:3).

- Мы оставались в игре даже при счете 0:2, но с удалением Рика Карсдорпа нам пришел конец, - заявил португалец на пресс-конференции. - Сегодня с нашей стороны была низкопробная игра. Посмотрите на первые пропущенные голы, мы слишком просто отдали мяч. Сегодня очень не хватало качества. Мне не понравились ни арбитр, ни моя команда.

- У нас посредственная команда, поэтому мы находимся в середине таблицы. «Рома» сегодня часто ошибалась, но не тактически, это были индивидуальные огрехи, - добавил Моуринью.

После 20 туров «Рома» делит шестое место при 10 победах, 2 ничьих и 8 поражениях.