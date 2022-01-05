Пиоли назвал позицию, которую «Милан» намерен усилить в январе

По всей видимости, «Милан» не планировал проводить активную кампанию во время зимнего трансферного окна. Но, серьезная травма лидера обороны Симона Кьяера сподвигла руководство клуба в экстренном порядке найти своему капитану замену.

Поиски нового футболиста подтвердил и наставник команды Стефано Пиоли. «Мы нуждаемся только в центральном защитнике, никаких других запросов я не делал. Считаю, что состав укомплектован. Какого типа игрок нам нужен? Тот, кто хорошо действует в ситуациях 1 на 1, смело идет в борьбу и может самостоятельно начинать атаки», - приводит слова итальянского специалиста издание MilanNews.it.