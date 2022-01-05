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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли назвал позицию, которую «Милан» намерен усилить в январе

05 Января 2022 • 22:11 Комментировать
Милан
...
Рома
2.00 3.75 3.75
Через 21 ч. 11 мин.

По всей видимости, «Милан» не планировал проводить активную кампанию во время зимнего трансферного окна. Но, серьезная травма лидера обороны Симона Кьяера сподвигла руководство клуба в экстренном порядке найти своему капитану замену.

Поиски нового футболиста подтвердил и наставник команды Стефано Пиоли. «Мы нуждаемся только в центральном защитнике, никаких других запросов я не делал. Считаю, что состав укомплектован. Какого типа игрок нам нужен? Тот, кто хорошо действует в ситуациях 1 на 1, смело идет в борьбу и может самостоятельно начинать атаки», - приводит слова итальянского специалиста издание MilanNews.it.

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН РОМА
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