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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Не понимаю, что сегодня творили арбитр и ВАР»

07 Января 2022 • 00:02 Комментировать
Милан
3:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прошёлся по судейству матча с «Миланом» (1:3).

- Сегодня было недостаточно высокое качество работы арбитра и системы ВАР. Я видел, что Тэмми Абрахам делал движение рукой, но оно не было осознанным для остановки мяча. Если даете за это 11-метровый, то также ставьте пенальти за фолы на Дзаньоло и Ибаньесе. Ставьте все три или ни одного! - отметил португалец на пресс-конференции.

- Мне все это не нравится, но я должен сказать, что не понимаю, что сегодня творили арбитр и ВАР, - добавил Моуринью.

В ворота «Ромы» судья поставил два пенальти и оставил «волков» вдевятером.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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