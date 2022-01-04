​Ибрагимович, Леау и Ребич готовы к матчу с «Ромой»

Атакующее трио «Милана» в лице Златана Ибрагимовича, Рафаэла Леау и Анте Ребича будет готово к матчу чемпионата Италии против «Ромы», который запланирован на 6 января. Корреспондент MilanNews Антонио Витьелло сообщает о том, что во вторник швед, португалец и хорват тренировались в общей группе.

Златан Ибрагимович не сыграл за «Милан» в последней игре 2021 года из-за проблем с коленом. Рафаэл Леау пропустил три последних матча команды, а Анте Ребич из-за разных проблем пропустил почти два месяца.

Матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» стартует 6 января в 20:30 по московскому времени.