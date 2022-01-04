Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович, Леау и Ребич готовы к матчу с «Ромой»

04 Января 2022 • 19:53 Комментировать
Милан
...
Рома
2.00 3.75 3.75
06.01 20:30

Атакующее трио «Милана» в лице Златана Ибрагимовича, Рафаэла Леау и Анте Ребича будет готово к матчу чемпионата Италии против «Ромы», который запланирован на 6 января. Корреспондент MilanNews Антонио Витьелло сообщает о том, что во вторник швед, португалец и хорват тренировались в общей группе.

Златан Ибрагимович не сыграл за «Милан» в последней игре 2021 года из-за проблем с коленом. Рафаэл Леау пропустил три последних матча команды, а Анте Ребич из-за разных проблем пропустил почти два месяца.

Матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» стартует 6 января в 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Анте Ребич Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Января
20:38 · Италия. Серия А
«Салернитана» пропустит второй матч из-за вспышки коронавируса
20:28 · Италия. Серия А
«Дженоа» - очередной претендент на Кулушевски
19:53 · Италия. Серия А
​Ибрагимович, Леау и Ребич готовы к матчу с «Ромой»
18:09 · Италия. Серия А
​Прогноз на матч «Милан» - «Рома»: ставки на матч БК Pinnacle
17:47 · Италия. Серия А
​Инсинье будет играть в МЛС за «Торонто»
17:19 · Италия. Серия А
​В «Интере» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку
15:08 · Италия. Серия А
​Суарес отказал «Ювентусу»
14:39 · Голландия. Эредивизие
​Онана до конца дня пройдёт обследование для «Интера»
14:33 · Италия. Серия А
​Директор «Фиорентины» обрушился с критикой на агента Влаховича
13:35 · Италия. Серия Б
Буффон заразился коронавирусом
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Влаховичу
10:23 · Италия. Серия А
Моуринью готов отдать двух игроков за полузащитника «Марселя»
10:14 · Италия. Серия А
Капелло высказался о работе Моуринью в «Роме»
09:29 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл усиление в «ПСЖ»
09:09 · Италия. Серия А
Звёздный итальянский нападающий близок к трансферу в МЛС 1
Все новости
Рекомендуем