«Милан» разбил «Рому» в событийной схватке

В одном из центральных матчей дня «Милан» принимал «Рому» и благодаря резвому началу набрал три очка. Оливье Жиру забил уже на первых минутах с 11-метровой отметки, а вскоре воспользовался обрезкой защитника и вышел один на один с голкипером. После удара в штангу мяч в сетку добавил Жуниор Мессьяс. В конце первого тайма Лоренцо Пеллегрини рикошетом от ноги Тэмми Абрахама отыграл один гол.
Браим Диас и Алессандро Флоренци пробили в перекладину, а точку поставил Рафаэл Леау, реализовав выход один на один уже после удаления Рика Карсдорпа у гостей. На 90-й минуте красную карточку получил Джанлука Манчини, а Златан Ибрагимович не забил пенальти.
3:1, и «Милан» всего в очке от лидера, «Рома» делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Жиру Оливье 8'
|(2:0) Мессьяс Жуниор 17'
|40' Абрахам Тэмми (2:1)
|(3:1) Леау Рафаэл 82'
Меньян Майк • Флоренци Алессандро 78' ( Конти Андреа ( 78') • Калюлю Пьер • Габбия Маттео • Тео Эрнандес • 44'Тонали Сандро • Крунич Раде 56' 64' ( Леау Рафаэл ( 64') • Мессьяс Жуниор • Диас Браим 88' ( Мальдини Даниэль ( 88') • Салемакерс Алексис 64' ( Бакайоко Тьемуэ ( 64') • Жиру Оливье 77' ( Ибрагимович Златан ( 77')
Запасные: Станга Лука • Ребич Анте • Миранте Антонио
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик 44' • 74'Мхитарян Генрих • Верету Жордан • Пеллегрини Лоренцо 71' ( Кристанте Бриан ( 71' ) • 85'Винья Матиас 71' ( Эль-Шаарави Стефан ( 71') • Дзаньоло Николо 18' 85' ( Перес Карлес ( 85') • Абрахам Тэмми 7' 76' ( Шомуродов Элдор ( 76')
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Бове Эдоардо • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш
06 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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