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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» разбил «Рому» в событийной схватке

06 Января 2022 • 22:33 Комментировать
Милан
3:1
Рома
окончен

В одном из центральных матчей дня «Милан» принимал «Рому» и благодаря резвому началу набрал три очка. Оливье Жиру забил уже на первых минутах с 11-метровой отметки, а вскоре воспользовался обрезкой защитника и вышел один на один с голкипером. После удара в штангу мяч в сетку добавил Жуниор Мессьяс. В конце первого тайма Лоренцо Пеллегрини рикошетом от ноги Тэмми Абрахама отыграл один гол.

Браим Диас и Алессандро Флоренци пробили в перекладину, а точку поставил Рафаэл Леау, реализовав выход один на один уже после удаления Рика Карсдорпа у гостей. На 90-й минуте красную карточку получил Джанлука Манчини, а Златан Ибрагимович не забил пенальти.

3:1, и «Милан» всего в очке от лидера, «Рома» делит шестое место.

Протокол игры  
Милан 3:1 Рома
(1:0) Жиру Оливье 8'    
(2:0) Мессьяс Жуниор 17'    
    40' Абрахам Тэмми (2:1)
(3:1) Леау Рафаэл 82'    
Меньян Майк Флоренци Алессандро   78' (Конти Андреа (   78') Калюлю Пьер Габбия Маттео Тео Эрнандес   44' Тонали Сандро Крунич Раде   56'   64' (Леау Рафаэл (   64') Мессьяс Жуниор Диас Браим   88' (Мальдини Даниэль (   88') Салемакерс Алексис   64' (Бакайоко Тьемуэ (   64') Жиру Оливье   77' (Ибрагимович Златан (   77')
Запасные: Станга Лука Ребич Анте Миранте Антонио
Патрисиу Руй Манчини Джанлука Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик   44'   74' Мхитарян Генрих Верету Жордан Пеллегрини Лоренцо   71' (Кристанте Бриан (   71'   85') Винья Матиас   71' (Эль-Шаарави Стефан (   71') Дзаньоло Николо   18'   85' (Перес Карлес (   85') Абрахам Тэмми   7'   76' (Шомуродов Элдор (   76')
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Бове Эдоардо Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш
06 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Лацио 3:3 Эмполи 1.62 4.50 4.90
окончен Сассуоло 1:1 Дженоа 1.75 3.80 4.70
окончен Милан 3:1 Рома 2.45 3.60 2.85
Идет 28 минута Ювентус 0:1 Наполи 1.70 3.85 5.70
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