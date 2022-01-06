«Милан» разбил «Рому» в событийной схватке

В одном из центральных матчей дня «Милан» принимал «Рому» и благодаря резвому началу набрал три очка. Оливье Жиру забил уже на первых минутах с 11-метровой отметки, а вскоре воспользовался обрезкой защитника и вышел один на один с голкипером. После удара в штангу мяч в сетку добавил Жуниор Мессьяс. В конце первого тайма Лоренцо Пеллегрини рикошетом от ноги Тэмми Абрахама отыграл один гол.

Браим Диас и Алессандро Флоренци пробили в перекладину, а точку поставил Рафаэл Леау, реализовав выход один на один уже после удаления Рика Карсдорпа у гостей. На 90-й минуте красную карточку получил Джанлука Манчини, а Златан Ибрагимович не забил пенальти.

3:1, и «Милан» всего в очке от лидера, «Рома» делит шестое место.