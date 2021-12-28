Амброзини - Кесси: «Тоттенхэм» и «МЮ» не лучше «Милана»

Центральный полузащитник «Милана» Франк Кесси, скорее всего, станет свободным агентом в конце сезона. Представитель интересов игрока проваливает переговоры о продлении контракта, требуя 8 млн евро в год для своего клиента вместо предложенных шести миллионов. Считается, что Кесси может оказаться в итоге в «Тоттенхэме» или «Манчестер Юнайтед», но экс-игрок «Милана» Массимо Амброзини отговаривает ивуарийца от ухода из клуба.

- Эти клубы могут предложить ему зарплату получше, но их уровень не выше, чем у «Милана», - заявил Амброзини La Gazzetta dello Sport. - Возможность принести в семью 8 миллионов вместо шести не должна быть приоритетом, если ты счастлив сейчас. Ему не стоит думать, что «Милан» - второстепенный клуб.

Кесси забил пять мячей в 21 поединке в этом сезоне.