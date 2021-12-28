Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини - Кесси: «Тоттенхэм» и «МЮ» не лучше «Милана»

28 Декабря 2021 • 19:06 Комментировать
Милан
...
Рома
06.01 20:30

Центральный полузащитник «Милана» Франк Кесси, скорее всего, станет свободным агентом в конце сезона. Представитель интересов игрока проваливает переговоры о продлении контракта, требуя 8 млн евро в год для своего клиента вместо предложенных шести миллионов. Считается, что Кесси может оказаться в итоге в «Тоттенхэме» или «Манчестер Юнайтед», но экс-игрок «Милана» Массимо Амброзини отговаривает ивуарийца от ухода из клуба.

- Эти клубы могут предложить ему зарплату получше, но их уровень не выше, чем у «Милана», - заявил Амброзини La Gazzetta dello Sport. - Возможность принести в семью 8 миллионов вместо шести не должна быть приоритетом, если ты счастлив сейчас. Ему не стоит думать, что «Милан» - второстепенный клуб.

Кесси забил пять мячей в 21 поединке в этом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Массимо Амброзини Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
19:06 · Италия. Серия А
Амброзини - Кесси: «Тоттенхэм» и «МЮ» не лучше «Милана»
18:39 · Италия. Серия А
В «Наполи» и «Салернитане» зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
18:18 · Италия. Серия А
Кришито заболел коронавирусом на следующий день после рождения третьего ребёнка 1
17:02 · Италия. Серия А
Кьеза: «Роналду с другой планеты» 1
16:10 · Англия. Премьер-лига
Процесс перехода Диня из «Эвертона» в «Интер» застопорился
15:22 · Германия. Бундеслига
Левандовски мог оказаться в «Дженоа»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» защитника «Реала»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян получит работу в клубе РПЛ
11:18 · Германия. Бундеслига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Баварии»
10:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич останется в «Лацио», несмотря на интерес «ПСЖ» и «МЮ»
10:16 · Италия. Серия А
«Милан» предложил выгодный контракт Эрнандесу 1
09:32 · Италия. Серия А
Ханданович может перейти в «Лацио» 1
09:19 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А заинтересовался нападающим «Спартака»
09:12 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем