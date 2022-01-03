Абрахам попал в аварию по пути на тренировку «Ромы»

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам попал в аварию утром в понедельник 3 января, когда добирался на тренировку своей команды. Игрок врезался на своем Porsche Cayenne в другой автомобиль, за рулем которого была женщина.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Обе стороны не стали вызывать полицейских, они договорились между собой о возмещении ущерба и решили разойтись в дружелюбной атмосфере.

В этом сезоне Абрахам провел 18 матчей за «Рому» в Серии А. В этих играх нападающий отличился 6 голами и 3 голевыми передачами. Напомним, что англичанин перебрался в «Рому» летом 2021 года из «Челси» за 40 миллионов евро.