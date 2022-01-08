Пиоли рассказал, что мотивирует Ибрагимовича

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как форвард команды Златан Ибрагимович отреагировал на свою осечку с 11-метровой отметки в поединке против «Ромы» (3:1).

«Ибрагимович часто злится на что-то. Это придает ему мотивацию. Златан недоволен своим промахом. При следующем пенальти он сам решит, что нужно делать», - передает слова специалиста Football-Italia.

40-летний шведский нападающий сыграл 12 матчей в нынешнем сезоне Серии А. На его счету семь забитых мячей и две голевые передачи.

Трудовое соглашение Златана с «россонери» рассчитано до конца июня 2022 года.