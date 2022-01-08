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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, что мотивирует Ибрагимовича

08 Января 2022 • 15:22 Комментировать
Милан
3:1
Рома
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как форвард команды Златан Ибрагимович отреагировал на свою осечку с 11-метровой отметки в поединке против «Ромы» (3:1).

«Ибрагимович часто злится на что-то. Это придает ему мотивацию. Златан недоволен своим промахом. При следующем пенальти он сам решит, что нужно делать», - передает слова специалиста Football-Italia.

40-летний шведский нападающий сыграл 12 матчей в нынешнем сезоне Серии А. На его счету семь забитых мячей и две голевые передачи.

Трудовое соглашение Златана с «россонери» рассчитано до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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