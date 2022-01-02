В «Роме» коронавирус, у «Милана» вернулись травмированные

В первом туре чемпионата Италии в 2022 году встретятся «Милан» и «Рома». В стане «волков» есть новые заболевшие коронавирусом. Руководство «волков» сообщило о двух инфицированных футболистах. Отмечается, что они были привиты от COVID-19.

В то же время в стане «россонери» другая атмосфера. Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Анте Ребич и Давиде Калабрия вернулись в общую группу. Новость еще приятнее для болельщиков «россонери» в связи с тем, что команда попала в полосу травм.

Но без потерь также не обошлось, ведь Симон Кьяер выбыл до конца сезона, а Фоде Балло-Туре, Франк Кесси и Исмаэль Беннасер уехали на Кубок африканских наций.