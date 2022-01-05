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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью назвал клубы, в которых не будет работать

05 Января 2022 • 19:44 Комментировать
Милан
...
Рома
2.00 3.75 3.75
Через 23 ч. 47 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал несколько клубов, в которых он не будет работать из принципов уважения.

«Мы профессионалы, но есть клубы, которым вы должны отказать из уважения к тем, с кем вы работали ранее. После 2010 года «Рома» была первым итальянским клубом, который ко мне обратился. Я мог принять это предложение, в отличие от каких-то других. Например, теперь я никогда не смогу тренировать «Лацио». У меня не было проблем с «Миланом», но я бы не стал там работать. Это вопрос уважения», - слова Моуринью приводит Football Italia.

В четверг, 6 января, «Рома» проведёт гостевой матч Серии А против «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Милан Жозе Моуринью
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МИЛАН РОМА
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06.01  20:30 Милан ... Рома 2.00 3.75 3.75
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