​Моуринью назвал клубы, в которых не будет работать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал несколько клубов, в которых он не будет работать из принципов уважения.

«Мы профессионалы, но есть клубы, которым вы должны отказать из уважения к тем, с кем вы работали ранее. После 2010 года «Рома» была первым итальянским клубом, который ко мне обратился. Я мог принять это предложение, в отличие от каких-то других. Например, теперь я никогда не смогу тренировать «Лацио». У меня не было проблем с «Миланом», но я бы не стал там работать. Это вопрос уважения», - слова Моуринью приводит Football Italia.

В четверг, 6 января, «Рома» проведёт гостевой матч Серии А против «Милана».