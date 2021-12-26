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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вернулся к идее подписать Корону

26 Декабря 2021 • 19:14 Комментировать
Порту
...
Бенфика
31.12 00:00

«Милан» начал строить свои планы на ближайшее зимнее трансферное окно, рассматривая варианты для усиления атакующей линии. По информации местных СМИ, именно позиции на флангах считаются в клубе проблемными.

Согласно данным, предоставленным изданием Calcio Mercato, миланцы снова вернулись к идее подписать вингера «Порту» Хесуса Короны. Руководство пыталось согласовать трансфер мексиканца прошлым летом, не смогло сойтись на условиях сделки с португальской командой.

Более того, теперь «Милан» готов заплатить за Корону требуемую сумму. Четыре месяца назад «Порту» оценивал своего лидера в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Корона
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