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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» начал работу по трансферу игрока, который должен заменить Салаха и Мане слухи

23 Декабря 2021 • 23:49 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:0
Лидс
отменен

Уже в ближайшие несколько недель «Ливерпуль» распрощается со своими лидерами атаки – Мохамед Салах и Садио Мане отправятся в расположения своих сборных на Кубок африканских наций, покинув команду на некоторое время в разгар сезона.

В связи с этим, мерсисайдцы в экстренном порядке пытаются договориться по трансферу футболиста, который должен залатать образовавшиеся дыры. Как уверяет британское издание Daily Star, клуб остановился на кандидатуре вингера «Порту» Луиса Диаса, которым англичане интересовались еще в начале осени.

Переход колумбийца может обойтись «Ливерпулю» в 40 миллионов евро, а сам Диас готов попробовать свои силы в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Луис Диас
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Комментарии (1)
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ko1obok
24 Декабря 2021 в 00:02
Что, сразу обоих заменит? Что там за зверь такой?
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