Уже в ближайшие несколько недель «Ливерпуль» распрощается со своими лидерами атаки – Мохамед Салах и Садио Мане отправятся в расположения своих сборных на Кубок африканских наций, покинув команду на некоторое время в разгар сезона.

В связи с этим, мерсисайдцы в экстренном порядке пытаются договориться по трансферу футболиста, который должен залатать образовавшиеся дыры. Как уверяет британское издание Daily Star, клуб остановился на кандидатуре вингера «Порту» Луиса Диаса, которым англичане интересовались еще в начале осени.

Переход колумбийца может обойтись «Ливерпулю» в 40 миллионов евро, а сам Диас готов попробовать свои силы в АПЛ.