«Челси» продолжает изучать различные варианты на замену травмированному левому защитнику Бену Чиллуэлу – англичанину потребуется операция, которая выбьет его из строя до конца сезона.

Итальянская пресса считает, что приоритетной целью для лондонцев является представитель «Милана» Тео Эрнандес. Согласно данным, предоставленным TuttoSport, клуб уже сделал официальный запрос по футболисту.

При этом, «синие» получили довольно конкретный ответ – «Милан» не собирается рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро. Более того, на данный момент руководство ведет с Тео переговоры по продлению контракта.